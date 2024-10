El Deportivo Saprissa destituyó a Vladimir Quesada este domingo y desde ya está trabajando para nombrar a un nuevo timonel.

Deportes Repretel le consultó a 3 exjugadores y figuras del Deportivo Saprissa sobre la decisión de no continuar con Vladimir Quesada en el mando.

Para Andrés Núñez, la responsabilidad no es solo del técnico y señaló que hay jugadores en el Saprissa que no están en su mejor nivel.

“Consternado por la salida de Vladimir, ha logrado grandes cosas, no es un asunto de técnico, me incluyo más como exjugador y como formé parte del Deportivo Saprissa, que esto es parte del rendimiento de cada jugador”.

Además Núñez agrego: “Hemos visto el bajo rendimiento de muchos futbolistas del Saprissa que no anda bien, que por supuesto la afición de Saprissa se siente avergonzada, apenada, porque es una afición que exige mucho y se han ganado varios campeonatos seguidos”.

Alonso Solís asegura que le hubiera gustado que la salida de Vladimir Quesada se diera de otra forma.

“Lo que podemos decirle es gracias, nos regaló muchos títulos, me hubiese gustado que saliera de otra forma porque él es un grande, un gran ser humano y gran entrenador, lo ha demostrado, a veces pasan estas cosas en el fútbol que a veces uno no entiende”.

Por último, Try Benneth fue enfático en que la culpa no es del todo de Vladimir Quesada y que el equipo morado no se reforzó para esta campaña.

“Uno lo ve desde afuera injusto, por todo lo que se consiguió en el tiempo que él estuvo y sin tener refuerzos, porque en esto hay que ser sinceros, el equipo no se reforzó”