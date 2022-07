En 120 Minutos de Radio Monumental entrevistaron a dos exjugadores rojinegros para hablar de la situación que vive la Liga.

Harold Wallace analizó la situación que vive Alajuelense al estar 1-0 en contra de cara al siguiente juego del miércoles.

“La serie no está definida y menos el 1-0 se puede considerar definitivo, más que la Liga juega en casa, sin embargo siento que la parte mental y el anímico es fuerte para la Liga Deportiva Alajuelense”.

Para Austin Berry lo que está pasando en la final es algo sorprendente.

“Creo que es algo sorpresivo, si bien es cierto se están enfrentando los dos mejores equipos del torneo regular, lo de Cartaginés es producto de ese mismo rendimiento y complementado con desatenciones del equipo de la Liga, en momentos donde no se puede pestañear y eso hace que la Liga tenga la serie cuesta arriba”.

Para Wallace, Alajuelense se volvió un equipo predecible y con pocas variaciones en su sistema de juego.

“Siendo respetuoso con lo que hace la Liga, pero pasa mucho por ser predecible, se ve muy predecible lo que va a hacer la Liga, no se ve variación de sistema, el rival lo estudia y lo logra controlar, le falta un poco de manejo para tener otras perspectivas y no ser tan predecible”.

Algo en lo que coincide Berry, que incluso habló con nombres y apellidos de jugadores que hacen falta en el esquema de Rudé.

“En lo personal, considero que en el partido del jueves no logré entender como un equipo que tiene todo a favor y haber cerrado la serie, sale jugando de forma tan pasiva y calculadora, cuando yo creí que Alajuela se iba a ir con todo y demostrando la hidalguía contra un rival de mucha tradición pero no con tanta experiencia en finales, considero que hay situaciones de jugadores que no están, como Alex López, no entiendo como un jugador que es buen jugador no tiene ni minutos juego, en minutos de partido cuando se necesita cuidar la pelota y considero que eso le está faltando a Alajuela”.

Ambos coinciden en que para el miércoles Alajuelense tiene que presentar cambios tácticos importantes.

“En la parte táctica deberían haber unos ajustes, lo digo con todo respeto, pero si deberían de hacer algunos cambios tácticos” aseguró Wallace.

“Ahorita no hay más allá y Alajuela tiene que arriesgar de todo a todo, que entre con los jugadores de experiencia, creo que este jugador Aarón Suárez es un buen jugador pero no le han resultado las cosas, es muy normal y puede pasar, hay partidos que si se nos dan y otros no, pero teniendo jugadores que te pueden dar lo mismo en la banca y con más experiencia como Alex López y Bryan Ruíz, ya el miércoles no hay nada que aguantar” finalizó Berry Moya.