Exjuez penal acusado en el caso Madre Patria sostiene que es inocente

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El exjuez penal Luis Venegas Marín, uno de los 54 imputados en el caso Madre Patria, rompió el silencio para declararse inocente y anunciar que acusará a los funcionarios que tramitaron la causa en su contra, tras obtener su libertad el pasado 20 de febrero junto a otros 17 de los 19 que estaban en prisión.

En entrevista, Venegas sostuvo que todas las pruebas obtenidas por la fiscalía y el OIJ son nulas debido a vicios de origen en la investigación. “Todas las pruebas obtenidas en violación a garantías constitucionales no pueden ser consideradas ni tomadas en cuenta.

De manera tal que este proceso, caso Madre Patria, es un cascarón vacío, no tiene prueba ya”, afirmó. El exjuez fundamenta su tesis en la falta de competencia del juez que ordenó los allanamientos y las intervenciones telefónicas, así como en la tramitación simultánea de la causa en dos juzgados diferentes (San José y Goicoechea), lo que a su juicio vulnera derechos fundamentales y la ley.