Existe una conexión entre la tiroides y las arritmias? Cardiólogo lo explica

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El cardiólogo Andrés Ulate cuenta que la tiroides es una pequeña glándula con gran influencia y puede desajustar el corazón y provocar desde taquicardia hasta bradicardia.

Cuando la tiroides funciona en exceso (hipertiroidismo), libera hormonas que aceleran el ritmo cardíaco, superando los 100 latidos por minuto en reposo, elevan la presión arterial y aumentan el trabajo del corazón.

Por el contrario, el hipotiroidismo ralentiza las funciones, generando fatiga, frecuencia cardíaca baja y riesgo de colesterol elevado. Ambas condiciones, si no se tratan, pueden derivar en arritmias y complicaciones cardiovasculares serias.