Exdiputada denuncia a Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La exdiputada Marulin Azofeifa presentó una denuncia penal contra el diputado y líder del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, por presuntos delitos sexuales ocurridos entre 2018 y 2025.

Motivos de la denuncia

Azofeifa, quien actualmente se desempeña como asesora legislativa, afirmó que durante años intentó resolver la situación por vías internas, sin obtener resultados. En lugar de apoyo, aseguró haber enfrentado promesas incumplidas, así como presiones políticas y religiosas para mantener silencio.

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La denuncia se presentó ante la Fiscalía General, mientras que en la Asamblea Legislativa ya se tramita un proceso administrativo paralelo.

Palabras de Azofeifa

En conferencia de prensa, acompañada por sus abogados Carolina Hidalgo Herrera y David Delgado Cabana, la exdiputada expresó su deseo de que ninguna mujer tenga que atravesar lo que ella vivió. Además, subrayó:

No quiero que por mí silencio, que he guardado durante mucho tiempo atrás, alguna mujer sea más agredida, ni ser víctima, como lo he sido yo, por ningún otro hombre. Yo no quiero que ninguna mujer, ninguna persona se esconda detrás de su fe para hacer lo que Fabricio Alvarado hizo y hace.

Proceso en la Asamblea

La abogada de Azofeifa explicó que el proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa, se fundamenta en el reglamento que se aprobó contra el hostigamiento sexual para diputados y diputadas.

Repuesta de Alvarado

Noticias Repretel solicitó una declaración al encargado de prensa del diputado Fabricio Alvarado, pero hasta el momento no se recibió respuesta.