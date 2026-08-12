Excursionista perdido en el Chirripó es buscado por los cuerpos de socorro

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda en el Parque Nacional Chirripó para localizar a un excursionista de 58 años reportado como desaparecido desde la noche del domingo, cuando participaba en un tour por la zona del Cerro Chirripó.

La institución activó de inmediato un esquema de operación coordinado con guardaparques, arrieros y guías, desplegando dos unidades especializadas en búsqueda y rescate terrestre, además de una unidad de drones y una unidad canina para reforzar las labores.

Hasta el momento no se tiene rastro del paradero del hombre, y las autoridades esperan obtener resultados positivos en las próximas horas mientras intensifican los rastreos en el área montañosa.