Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Exárbitros cuestionan la anulación del gol de Fernando Lesme ante Pérez Zeledón, al coincidir en que fue un error anular el último tanto del Herediano en ese compromiso.

Los expertos señalan que el jugador de mayor altura y corporeidad ganó el balón limpiamente, sin ninguna infracción, y que la contextura más baja del rival aparentó un apoyo que no se produjo.

Greivin Porras, exárbitro nacional, analiza que “la curpulencia logra ganar el balón limpiamente sin ninguna infracción”.

Herediano solicitó este lunes una reunión con la Comisión de Arbitraje y se mantiene sin recibir respuesta.