Exárbitro asegura que posible penal a favor de Alajuelense debió revisarse en VAR

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Ronaldo Cisneros denunció un penal a su favor al minuto 79 del Clásico Nacional, en una jugada que provocó el enojo ligista durante el empate ante el Saprissa. El delantero explicó que al encarar para tirar sintió un empujón con las dos manos y que el árbitro no marcó la falta porque consideró que contactó el balón, aunque él sintió que lo desequilibró completamente.

En Alajuelense consideran que fue un empujón claro que ameritaba penal, y un exárbitro que analizó la acción señalaron que el árbitro central se equivocó posiblemente por su mala posición, ya que venía en línea por detrás y no podía ver el empujón del defensor saprissista.

Pese a la molestia generalizada, Cisneros aclaró que su enojo era por las oportunidades que falló y porque dejaron dos puntos en el camino al no concretar las opciones que tuvo, mientras la Liga se mantiene invicta desde que llegó Óscar Ramírez, con siete partidos.