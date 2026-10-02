Exámenes de sangre: cómo entender el perfil de lípidos

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El perfil de lípidos es un examen de sangre que aporta información sobre los niveles de colesterol y triglicéridos.

Sin embargo, sus resultados deben interpretarse junto con los antecedentes y la salud metabólica de cada persona, por lo que el riesgo debe evaluarse de manera individual.

La Dra. Céspedes Prado explica qué es el perfil de lípidos y qué señales puede revelar, además de aclarar si una persona delgada puede tener el colesterol muy alto y si alguien que recibe tratamiento puede mantener niveles elevados de grasa en la sangre.

También señala qué indicadores metabólicos conviene revisar desde edades tempranas.

La especialista advierte que tener un buen HDL, mantener un peso normal o tomar una estatina no garantiza que el riesgo cardiovascular esté controlado.