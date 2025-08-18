El Ministerio de Educación Pública evalúa implementar el examen teórico de educación vial como requisito obligatorio en todos los colegios del país, una reforma pendiente desde 2019.

La iniciativa, impulsada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), busca integrar esta formación en el currículo de secundaria.

De aprobarse, los estudiantes podrían graduarse con el examen teórico de manejo aprobado, lo que facilitaría su proceso para obtener la licencia y promovería una cultura vial más responsable.