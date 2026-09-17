Examen de ojos: ¿qué puede revelar sobre nuestra salud? 

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Los ojos pueden reflejar azúcar, colesterol y presión altos, convirtiéndose en una ventana a la salud general del organismo que los especialistas pueden leer durante un examen oftalmológico.

El Dr. Róger Acevedo explica qué estados de salud se pueden revelar en un examen de ojos, y cómo se ve el ojo de una persona diabética, incluyendo los cambios que produce la retinopatía diabética en la retina.

El especialista detalla cómo la presión arterial alta afecta los vasos sanguíneos del ojo, qué señales podrían indicar problemas en el hígado, tiroides o falta de vitamina A, y con qué frecuencia deberían realizarse un examen ocular las personas con diabetes o hipertensión.