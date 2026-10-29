Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

ExaltArte convierte el baile en una oportunidad para los jóvenes, ya que para muchos encontrar un lugar donde sentirse escuchados y descubrir sus talentos puede marcar una gran diferencia.

Por eso, esta academia encontró en el baile una herramienta para inspirar, acompañar y abrir nuevas oportunidades, y busca que los jóvenes se mantengan alejados de los malos pasos.

Además, en Exaltarte quieren que cada joven encuentre en el arte una razón para avanzar y un camino lleno de posibilidades.