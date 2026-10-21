ExaltArte conquistó siete premios en competencia de danza en Punta Cana

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La academia Exaltarte de Artes, de la comunidad de Pavas, brilló en el All Dance Internacional en Punta Cana, República Dominicana.

La academia conquistó los primeros premios en danza contemporánea infantil, All Dance Open infantil, dancehall infantil y dúo de jazz contemporáneo juvenil, además de segundos lugares en las modalidades grupales de jazz, All Dance Open y comercial.

Más allá de los premios, su directora y fundadora, Sugey Mena, busca que Exaltarte sea un refugio para la niñez y la juventud de Pavas, donde puedan descubrir sus talentos y crecer a través del arte.