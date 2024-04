Desde el lanzamiento del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“ han habido ciertas ciertos datos por parte de otros artistas sobre abusos o aspectos que sucedían detrás de grabaciones en Nickelodeon.

Drake Bell, protagonista en la serie Drake y Josh dio a conocer que a los 15 años sufrió de un abuso a manos de Brian Peck.

Brian Peck fue un entrenador de diálogos que tuvo Nickelodeon. Trabajó en los shows “All That” y “The Amanda Show”. En último programa mencionado, Drake fue el protagonista de la serie desde 1999 hasta 2002.

Peck fue arrestado en 2003 por un docena de delitos de abuso sexual, entre ellos un “acto lascivo” (podría ser Bell) a un menor de 14 o 15 años y copulación oral a un menor de 16 años.

Pero hace unos días se dio a conocer de un nuevo actor que trabajó en esta empresa y hasta ahora es público su caso de abuso. Se trata de Matthew Underwood, conocido por interpretar a Logan Reese, en la serie Zoey 101.

Compartió un mensaje en redes sociales sobre el tema.

“Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente, en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me mudara de Los Ángeles y puso fin a mi búsqueda de la actuación”.

En la primera parte de su mensaje afirmó que el padrastro de uno de sus mejores amigos lo preparó y abuso sexualmente de él, cuando tenía 12 años.

Agregó que parte de salir a hablar lo hace porque se le ha llamado defensor de pedófilos y violadores, solamente por no alzar la voz tras el lanzamiento del famoso documental. También dice que esos comentarios no tienen efecto en él hoy, ya pasó una gran cantidad de tiempo trabajando en reconstruir su imagen.

A diferencias de otros, indicó que no tuvo malas experiencias don Dan Sneider, espera y cree que fue consiente de sus comportamientos y espera que mejore como persona y profesional. Sin embargo no tiene expectativas de trabajar con él.