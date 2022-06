Un exejecutivo de Walt Disney Studios cree que Johnny Depp podría regresar algún día a la franquicia de Piratas del Caribe luego de su victoria en el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. El actor, de 58 años, ganó sus demandas por difamación contra la actriz de 36 el miércoles, concluyendo una polémica batalla legal de seis semanas en Virginia que puso sus vidas privadas a la vista del público. (Heard también ganó uno de sus tres reclamos por difamación, y su abogado dijo el jueves que planea apelar).

Si bien los expertos de Hollywood tienen puntos de vista contradictorios sobre si su carrera se recuperará después del juicio, un exejecutivo de Disney cree que se le podría pedir a Depp que regrese pronto a la franquicia de los piratas. “Creo absolutamente después del veredicto que Piratas del Caribe está preparado para retomar con Johnny como Capitán Jack de nuevo a bordo“, explicó el exejecutivo. “Hay demasiado tesoro potencial de taquilla para un personaje querido y profundamente arraigado en la cultura de Disney”.

“Con [el productor] Jerry Bruckheimer en lo alto del éxito masivo de Tom Cruise en Top Gun: Maverick, hay un gran apetito por traer de vuelta a estrellas de Hollywood rentables en franquicias masivamente populares”, agrega la fuente. Depp obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a Jack Sparrow en la película original de 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Las exitosas secuelas se estrenaron en 2006, 2007, 2011 y 2017.

Otro miembro de Hollywood que ha trabajado en películas anteriores de Pirates opina que “no es muy probable” que Depp “regrese como una estrella, pero probablemente harían Pirates 6 con Margot Robbie o alguien similar“. Anteriormente se informó que Robbie, de 31 años, estaba en la mira para un reinicio de Piratas del Caribe. El productor de franquicias Jerry Bruckheimer le dijo recientemente a The Sunday Times que están “desarrollando dos guiones de Piratas, uno con ella y otro sin ella”.

La fuente, que estima que la secuela “probablemente” no se lanzará hasta 2025 debido a los plazos de producción, dice: “Creo que hacen de Robbie su hija y probablemente tengan un cameo con él como prueba”. Durante el tiempo que testificó en el caso de difamación, Depp habló sobre su pelea con los ejecutivos de Disney y dijo que sentía que se volvería “culpable hasta que se demuestre su inocencia“.

La estrella, que también tiene la franquicia Alicia en el País de las Maravillas con la compañía, dijo en el estrado que no volvería a trabajar con Disney, incluso si le ofrecieran un cheque de pago de 300 millones de dólares. Sobre ese comentario, la fuente comentó: “No lo creo en base a sus problemas de dinero, especialmente dado que Piratas es una franquicia global de mil millones de dólares”.

Una fuente adicional de la industria agregó que Depp “volverá a trabajar” y opinó: “Siento que alguien le dará una oportunidad. Es muy agradable y tiene mucho talento. Un estudio solo tendrá que evaluar y ver si vale la pena el riesgo y el valor, pero también ganó la opinión pública. Ganó una nueva base de fans a través de esto y, sí, volverá”.