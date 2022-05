La semana pasada, Christian Nodal enfureció y publicó conversaciones con Belinda, lo que generó gran polémica en las redes. Ahora, ha hablado Lupillo Rivera, también ex de la cantante y actriz. Rivera, se ha mostrado muy en desacuerdo con la actitud del intérprete de “Botella tras botella”.

Pese a que no quiso hablar sobre la polémica entre Belinda y Nodal comentó que, desde su perspectiva, cuando una relación amorosa termina, lo mejor es quedarse callado para evitar problemas.

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso hace un hombre. Entonces dice uno si las mujeres han hablando cosas malas y todo lo que han dichop de mí yo nada más la bendigo: ‘Dios me las bendiga, Dios me las cuide’ y Dios pone todo sobre la mesa solito”, comentó.

Pese a que Lupillo ha estado en el ojo mediático por sus romances en más de una ocasión durante toda su trayectoria, prefiere no hacer declaraciones al respecto.Finalmente aseguró que se encuentra muy tranquilo con las experiencias amorosas que ha vivido.

Lupillo Rivera, quien tuvo un breve romance con la cantante, opina que lo que hizo Nodal no está bien. (Foto: Especial).

“Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo trate a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir yo hice esto porque eso no me hace mejor”, agregó.

¿Belinda le lloraba?

Un ejemplo de las declaraciones que sus ex parejas han hecho sobre él ocurrió hace unos días, cuando Mayeli Alonso, su exmujer, habló de él y el romance que tuvo con Belinda.

“Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa… hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque… ese güey es cabr*n, ese güey andaba viviendo el momento”, declaró.