Una página web falsa pueden ser idéntica a las de un banco, tienda en línea o instituciones conocidas. Su objetivo puede ser engañar a los usuarios para que entreguen datos personales, contraseñas o información bancaria.

¿Cómo identificar una página web falsa?

Entre las principales señales de alerta están las direcciones web extrañas, errores ortográficos, ofertas demasiado buenas para ser ciertas y solicitudes urgentes de información.

También es importante revisar que el nombre del sitio y la dirección web correspondan realmente a la empresa o institución que se quiere visitar.

Prevenciones

Antes de ingresar datos personales o realizar un pago, verificar la dirección y evitar acceder desde enlaces sospechosos puede ayudar a prevenir estafas. En internet, una página puede parecer real a simple vista, por eso es importante revisar estos detalles antes de confiar en ella.