La elección diaria de lo que comemos puede ser nuestra mayor aliada para la salud o, por el contrario, convertirse en una amenaza silenciosa. Muchos productos de consumo habitual contienen residuos y aditivos cuyo impacto en el cuerpo es negativo cuando se consumen con frecuencia.

Entre los compuestos más controvertidos se encuentran los glutamatos, utilizados para resaltar el sabor en snacks y comidas instantáneas, ya que se ha observado que pueden aumentar la capacidad adictiva de estos productos. Igualmente, los conservantes como el sorbato de potasio en los quesos y los nitratos en las carnes curadas están diseñados para prolongar la vida útil, pero su consumo excesivo se asocia a diversos riesgos para la salud.

Los edulcorantes artificiales y los colorantes vibrantes en golosinas y bebidas completan la lista de elementos a vigilar. Estas sustancias no solo alteran el equilibrio de la microbiota intestinal, esencial para un sistema inmunológico fuerte, sino que algunos colorantes incluso pueden tener un efecto laxante.