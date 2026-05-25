Evento sobre desarrollo de videojuegos se realizará en Belén

Un evento que expondrá charlas sobre el desarrollo de videojuegos se llevará a cabo en Belén, Heredia el próximo 6 de junio.

¿De qué se trata esta actividad?

La actividad llamada “GeekDay”, tendrá charlas sobre el desarrollo de videojuegos, en temas como la economía, redes sociales, maneras de diseñar fondos para los juegos y muchas más.

Imagen: Journey Animation

También, estarán presentes desarrolladores de videojuegos costarricenses con demos de sus próximos títulos como son el caso de H.A.D.E.S. Zero y Don Memo.

Imagen: Colorblind Pixel

El evento se realizará en el AC Hotel San Jose Airport Belen el sábado 6 de junio de 1:00 p.m. y hasta las 9:00 pm. Las entradas pueden adquirirse en el sitio donde se realizarán las charlas y exposición de demos de videojuegos.