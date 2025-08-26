El piloto costarricense Evan Michelini realizó su primer entrenamiento en la pista de Mugello, en Italia, donde disputará la segunda fecha del Campeonato Italiano de Fórmula 4 este 13 y 14 de septiembre.

El tico completó cuatro sesiones de una hora cada una, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, en el primero de dos días de prácticas programados en suelo italiano.

Michelini, quien llegó el domingo a Italia, aseguró tener ahora un mejor entendimiento del circuito tras haberlo reconocido en estas pruebas.

El joven piloto se proyecta con fuerza en la Fórmula 4.

Repase las declaraciones del tico en el video adjunto.