A simple vista parece un videojuego, pero en realidad es una herramienta profesional de alto rendimiento. El piloto costarricense de Fórmula 4, Evan Michelini, se prepara fuera de pista con un simulador de última generación.

Un entrenamiento con datos reales

Detrás de sus monitores hay más que solo práctica: se registran datos de velocidad, fuerzas G y trazadas de carrera, lo que le permite reproducir cada detalle de lo que enfrentará en pista.

El simulador replica la posición de manejo de un monoplaza y el software recrea circuitos reales con total precisión. Cada curva y cada frenada se entrenan aquí antes de llegar al asfalto.

Ventajas del simulador

El uso del simulador es más seguro y económico, ya que reduce costos de equipo y mantenimiento al disminuir las horas de uso de los vehículos reales.

La última sesión de práctica se realiza dos días antes de las prácticas libres, con el fin de afinar los últimos detalles y estar listo para la competencia.

Próxima carrera

El próximo 13 y 14 de septiembre, Iván Michellini disputará la segunda fecha de la Fórmula 4 italiana, donde buscará llevar a Costa Rica al podio.

La competencia se transmitirá por Repretel Canal 6.