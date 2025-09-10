El piloto costarricense Evan Michelini representará al país en la Fórmula 4 el próximo 13 y 14 de septiembre, y lo hará con un número muy especial.

El significado del número para Michelini

Aunque su número de preferencia es el 42, este ya estaba ocupado para la temporada. Por eso, Michelini decidió correr con el 43, al que bautizó como “42 más 1”.

El corredor aseguró que desde que inició en el automovilismo, el 42 le trajo suerte. Explicó que lo encuentra en distintos lugares, como la hora o en placas de autos, lo que lo motivó a elegirlo como su dorsal distintivo.

Reglas de numeración en el automovilismo

En las competencias de Fórmula 4, los pilotos pueden elegir su número entre el 1 y el 99, con la excepción del número 1, reservado únicamente para el campeón vigente.

Fecha y transmisión de la competencia

Con el número 43 en su uniforme y en su vehículo, Evan Michelini participará en el Campeonato Italiano de Fórmula 4. La carrera se disputará el 13 y 14 de septiembre y podrá disfrutarse en Repretel Canal 6.