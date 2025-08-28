El costarricense Evan Michelini concluyó este miércoles su segundo entrenamiento en el circuito de Mugello, Italia, escenario de la próxima fecha del campeonato de Fórmula 4.

El joven cumplió con los dos días de prácticas programados, en los que completó cuatro sesiones de una hora cada una. Según explicó, estas jornadas resultaron clave para ajustar detalles técnicos y ganar confianza antes de la competencia.

A partir de este jueves, Michelini afrontará una semana de descanso activo, que incluirá preparación física y trabajo mental en la recta final hacia la carrera.

Declaraciones del piloto

“Hoy estuvimos practicando, arreglando los últimos settings para la carrera. También hicimos una práctica de 17 vueltas con buen ritmo y logramos estar al nivel de los top 10. Probamos suspensiones, llantas y nos fue muy bien, porque el mejor resultado de hoy fue el séptimo lugar“, manifestó.

Repase más detalles en el video adjunto.