Estudio revela que frena a universitarios de emprender

Un 67% de los estudiantes de la Universidad Hispanoamericana manifestó su disposición a asumir el riesgo de crear un negocio propio, según un estudio que revela un alto espíritu emprendedor entre la población universitaria.

La investigación también evidenció que la falta de experiencia y capacitación representan barreras significativas para los jóvenes que desean incursionar en el mundo empresarial, limitando sus posibilidades de éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Los proyectos que desarrollan los estudiantes abarcan sectores como comercio, ambiente, salud y finanzas, con una marcada tendencia hacia el consumidor final, ya que casi tres de cada cuatro iniciativas están dirigidas directamente al usuario.