Estudio revela la relación entre una vida sexual activa y el sueño

El descanso y la vida sexual podrían estar más conectados de lo que se piensa: dormir poco puede reducir el deseo sexual, mientras que una buena noche de sueño podría favorecerlo, según explica Laurie Mintz, profesora de Psicología de la Universidad de Florida.

¿Cómo influye el sueño en la vida sexual?

Según Mintz, el cansancio excesivo figura entre las principales razones por las que algunas mujeres pierden interés en mantener relaciones sexuales.

La relación también funciona en sentido contrario. Estudios encuentran que, entre mujeres, cada hora adicional de sueño aumentaba en un 14 % la probabilidad de tener un encuentro sexual al día siguiente.

Además, dormir más se relacionó con una mayor excitación genital.

El papel del estrés

Los hombres tampoco están exentos de esta relación. Investigaciones citadas por Mintz señalan que dormir poco puede disminuir la testosterona en hombres jóvenes y sanos. Además, la apnea del sueño puede asociarse con problemas de erección y una menor función sexual.

¿Y qué pasa después del sexo?

La relación también puede darse a la inversa. El orgasmo puede favorecer el descanso debido a los cambios hormonales que ocurren después de la actividad sexual.

Tras el orgasmo aumenta la liberación de oxitocina, una hormona vinculada con la sensación de conexión y que también puede contribuir a mejorar la calidad del sueño. En los hombres, la liberación de prolactina después del orgasmo puede generar somnolencia.

Por eso, la especialista plantea que atender los problemas de sueño también podría contribuir a mejorar algunas dificultades relacionadas con la vida sexual.

Entre las recomendaciones mencionadas se encuentran mantener rutinas, reducir el uso del teléfono celular antes de dormir y procurar que el dormitorio sea un espacio destinado al descanso y la intimidad.

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Por: Camila Rosales Méndez

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Información de: Laurie Mintz, profesora de Psicología de la Universidad de Florida.