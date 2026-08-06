Un reciente reporte de obesidad señala cifras importantes sobre esta condición, sumada al sobrepeso en la población menor de edad e infantil del país.

La obesidad infantil en Costa Rica

Según las estadísticas, el 20 % de la población escolar tiene exceso de peso y un 14 % obesidad. Esto implica que 34 de cada 100 menores estudiantes viven con estas condiciones de salud.

Por otro lado, importante recordar que Costa Rica tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil en América Central, con un 31,7 %.

Finalmente, los números señalan a Cartago como la provincia con más casos de obesidad y sobrepeso infantil y adolescente, mientras que Alajuela y Guanacaste presentan las cifras más bajas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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