Estudio revela la provincia con más niños con obesidad del país

Casi un tercio de cada 100 tienen sobrepeso.

En Costa Rica, 34 de cada 100 menores en edad escolar padecen sobrepeso u obesidad, con Cartago como la provincia con los porcentajes más altos, mientras que Alajuela y Guanacaste registran las cifras más bajas.

La obesidad infantil es multifactorial, con factores emocionales, familiares y sociales, y aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes y problemas cardíacos.

Especialistas recomiendan fomentar hábitos saludables desde la infancia, limitar el uso de pantallas y promover la actividad física.

El país registra el porcentaje más alto de obesidad infantil en América Central, con un 31.7%.