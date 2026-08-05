Estudio revela la provincia con más niños con obesidad del país

En Costa Rica, 34 de cada 100 menores en edad escolar padecen sobrepeso u obesidad, con Cartago como la provincia con los porcentajes más altos, mientras que Alajuela y Guanacaste registran las cifras más bajas.

La obesidad infantil es multifactorial, con factores emocionales, familiares y sociales, y aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes y problemas cardíacos.

Especialistas recomiendan fomentar hábitos saludables desde la infancia, limitar el uso de pantallas y promover la actividad física.

El país registra el porcentaje más alto de obesidad infantil en América Central, con un 31.7%.