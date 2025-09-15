Un estudio de la Fundación para la Democracia revela el aumento vertiginoso de la violencia en Costa Rica durante la última década, con la tasa de homicidios en aumento.

Aunque el 2023 fue el año más violento registrado, el 2024 mantiene cifras alarmantes con 55 víctimas inocentes frente a 7 en 2016.

Dado que las muertes de menores y mujeres se han duplicado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) urge implementar control territorial con más plazas y recursos para contener la ola delictiva.