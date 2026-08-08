Una investigación realizada en el norte de Italia encontró relación entre el acceso temprano a redes sociales y un menor rendimiento académico en los adolescentes.
El estudio, publicado en Nature Human Behaviour, analizó durante el periodo 2023-2024 a 5.227 estudiantes de las provincias italianas de Brescia, Cremona, Mantua, Milán y Monza e Brianza.
Los investigadores compararon a estudiantes que abrieron su primera cuenta personal en redes sociales antes de los 14 años con quienes esperaron hasta esa edad o más.
Los resultados mostraron que quienes comenzaron entre los 11 y 13 años presentaron peores resultados en matemáticas y lengua italiana.
Según el análisis, la diferencia llegó a representar una pérdida equivalente a medio año escolar.
El efecto fue más marcado entre quienes abrieron sus cuentas en sexto grado.
Estos estudiantes registraron una diferencia de 0,27 desviaciones estándar menos en matemáticas y 0,22 menos en lengua italiana, en comparación con quienes esperaron hasta noveno grado o más.
Para octavo grado, la diferencia entre quienes comenzaron en sexto se mantenía en -0,18 en matemáticas y -0,22 en italiano.
Los investigadores también encontraron un patrón acumulativo: cuanto más temprano comenzaban los adolescentes a utilizar redes sociales, mayor era la pérdida posterior en rendimiento escolar.
El estudio también reflejó la temprana incorporación de los dispositivos tecnológicos entre los jóvenes.
El 98% de los estudiantes tenía un celular al finalizar la secundaria básica, mientras que el 47% recibió su primer teléfono con acceso a internet en sexto grado.
En cuanto a las redes sociales, el 29,5% abrió su primera cuenta en sexto grado, el 25% lo hizo en sétimo y el 18% en octavo.
Solo el 16,3% esperó hasta noveno grado o más.
Los investigadores relacionaron parte del impacto con un uso más intrusivo del teléfono inteligente en momentos como antes de dormir, cuando se despiertan o a la hora de hacer trabajos.
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El análisis buscó medir precisamente el efecto combinado de tener un teléfono personal y comenzar a usar redes sociales.