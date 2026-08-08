Una investigación realizada en el norte de Italia encontró relación entre el acceso temprano a redes sociales y un menor rendimiento académico en los adolescentes.

El estudio, publicado en Nature Human Behaviour, analizó durante el periodo 2023-2024 a 5.227 estudiantes de las provincias italianas de Brescia, Cremona, Mantua, Milán y Monza e Brianza.

¿Qué descubrieron?

Los investigadores compararon a estudiantes que abrieron su primera cuenta personal en redes sociales antes de los 14 años con quienes esperaron hasta esa edad o más.

Los resultados mostraron que quienes comenzaron entre los 11 y 13 años presentaron peores resultados en matemáticas y lengua italiana.

Según el análisis, la diferencia llegó a representar una pérdida equivalente a medio año escolar.

Entre más temprano, mayor sería el impacto

El efecto fue más marcado entre quienes abrieron sus cuentas en sexto grado.

Estos estudiantes registraron una diferencia de 0,27 desviaciones estándar menos en matemáticas y 0,22 menos en lengua italiana, en comparación con quienes esperaron hasta noveno grado o más.

Para octavo grado, la diferencia entre quienes comenzaron en sexto se mantenía en -0,18 en matemáticas y -0,22 en italiano.

Los investigadores también encontraron un patrón acumulativo: cuanto más temprano comenzaban los adolescentes a utilizar redes sociales, mayor era la pérdida posterior en rendimiento escolar.

Casi todos tenían celular al terminar secundaria

El estudio también reflejó la temprana incorporación de los dispositivos tecnológicos entre los jóvenes.

El 98% de los estudiantes tenía un celular al finalizar la secundaria básica, mientras que el 47% recibió su primer teléfono con acceso a internet en sexto grado.

En cuanto a las redes sociales, el 29,5% abrió su primera cuenta en sexto grado, el 25% lo hizo en sétimo y el 18% en octavo.

Solo el 16,3% esperó hasta noveno grado o más.

El celular también aparece como un factor

Los investigadores relacionaron parte del impacto con un uso más intrusivo del teléfono inteligente en momentos como antes de dormir, cuando se despiertan o a la hora de hacer trabajos.

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El análisis buscó medir precisamente el efecto combinado de tener un teléfono personal y comenzar a usar redes sociales.