Estudiantes universitarios y docentes podrán postularse para trabajar en Francia

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Estudiantes universitarios y docentes de francés podrán postularse para trabajar siete meses en Francia como asistentes de español, según informó la Embajada de Francia en Costa Rica.

El programa ofrece 12 horas de trabajo semanal y una remuneración aproximada de mil euros al mes, y los interesados deben tener entre 20 y 35 años y dominar el francés.

Las postulaciones se realizan mediante la Embajada de Francia en Costa Rica y estarán abiertas hasta el próximo 14 de octubre.