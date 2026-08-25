Estudiantes universitarios prueban tecnología que podría ayudar para futuras misiones a la Luna

Estudiantes universitarios están probando un vehículo autónomo que podría ser clave para futuras misiones a la Luna.

“El rover es, básicamente, un vehículo diseñado para la exploración. Estos sistemas pueden desplazarse por distintos terrenos, realizar búsquedas, recolectar muestras y explorar el entorno, una tarea que se conoce como scouting. Su función es servir como apoyo para los astronautas y facilitar el cumplimiento de diferentes misiones en el espacio”, explicó Johan Carvajal, profesor del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

La tecnología desarrollada por los jóvenes permite la navegación y exploración en terrenos difíciles. Este proyecto representa un avance significativo para la investigación espacial y la innovación académica.