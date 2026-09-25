Más de 30 estudiantes presentan problemas respiratorios por una sustancia

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Más de 30 estudiantes presentaron problemas respiratorios este jueves en el Colegio del Humo, en La Roxana de Pococí, luego de inhalar un químico que todavía no ha sido identificado.

Bomberos y Cruz Roja atendieron la emergencia

Tras el reporte, unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja se desplazaron hasta el centro educativo para valorar a los estudiantes y al personal.

Los equipos de emergencia atendieron a las personas afectadas en el lugar. Ninguna necesitó traslado a un centro médico.

Las autoridades mantienen la atención del caso mientras especialistas intentan determinar qué sustancia provocó los problemas respiratorios.

Investigan origen del químico

Por ahora, las autoridades no han confirmado cuál químico causó la emergencia en el Colegio del Humo.

Sin embargo, no descartan que la sustancia esté relacionada con algún producto utilizado en plantas agrícolas cercanas al centro educativo.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para establecer el origen del químico y las circunstancias que provocaron la afectación.

Ante esto, los cuerpos de emergencia hacen un llamado a las autoridades para prevenir este tipo de incidentes cerca de centros educativos.

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