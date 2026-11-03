Estudiantes nombran al guarda del colegio como un compañero más de graduación

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Los estudiantes del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, en Goicoechea, nombraron al guarda de la institución como un compañero más de su graduación, un gesto que reconoce su cariño y cercanía.

Edwin Araya, quien suma 18 años como guarda y se pensiona este 2026, fue invitado al baile de graduación y “bautizado” como un alumno más por la generación próxima a egresar.

Este reconocimiento demuestra que no hace falta ocupar un pupitre para dejar huellas en la vida de los demás y formar parte de la gran familia del colegio.