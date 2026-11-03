Estudiantes nombran al guarda del colegio como un compañero más de graduación

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Los estudiantes del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, en Goicoechea, nombraron al guarda de la institución como un compañero más de su graduación, un gesto que reconoce su cariño y cercanía.
Edwin Araya, quien suma 18 años como guarda y se pensiona este 2026, fue invitado al baile de graduación y “bautizado” como un alumno más por la generación próxima a egresar.
Este reconocimiento demuestra que no hace falta ocupar un pupitre para dejar huellas en la vida de los demás y formar parte de la gran familia del colegio.