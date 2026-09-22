Estudiantes de UCR participan en reto internacional de ingeniería aeroespacial

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Estudiantes de ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR) participan en uno de los retos internacionales más exigentes de ingeniería aeroespacial, competencia que se realiza en el desierto de Black Rock, en Nevada, Estados Unidos.

El equipo diseñó y construyó un vehículo que debe ser lanzado dentro de un cohete y descender en pleno desierto, donde una vez en tierra tendrá que desplazarse y cumplir una misión sin recibir ayuda humana.

El desafío forma parte del evento internacional ARLISS, donde el grupo costarricense compite junto a 18 equipos integrados por estudiantes de ingeniería de distintos países.