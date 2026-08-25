Estudiantes de INCAE ganaron competencia internacional con innovación

Cuatro estudiantes de INCAE Business School obtuvieron el primer lugar en una competencia internacional de innovación vinculada al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tras presentar una solución biotecnológica para mejorar el uso de fertilizantes.

Los costarricenses Sofía Marín y Raúl Ulate, ganaron el premio internacional PRME Students Innovation Studio 2026, junto con el colombiano Samuel Garzón y la nicaragüense Andrea García, cuya final se realizó en Egipto.

¿En qué consiste esa competencia?

Este evento reunió a 38 equipos de 21 países, seleccionados entre una comunidad de más de 800 escuelas de negocios afiliadas al programa. El equipo de INCAE avanzó a la final junto con representantes de Alemania, Reino Unido, Austria y Kenia.

El proyecto ganador

Los estudiantes presentaron KawsayCore, una solución biotecnológica desarrollada bajo el paraguas de Soilera.

La propuesta consiste en un aditivo biológico que permite que los nutrientes de los fertilizantes lleguen de manera más eficiente a las plantas.

Según indica el INCAE, hasta un 68% de los fertilizantes puede perderse antes de que los cultivos lo absorban, lo que genera mayores costos para los productores y afecta los suelos y las fuentes de agua.

El proyecto fue elegido entre seis equipos finalistas y recibió US$30.000 en capital, dinero que permitirá continuar con la validación y el desarrollo de la tecnología.

La evaluación tomó en cuenta aspectos como la innovación, viabilidad técnica y financiera, escalabilidad y capacidad para generar impacto económico, social y ambiental.

INCAE abrió 30 becas para profesionales

Tras este reconocimiento, INCAE también anunció una convocatoria de 30 becas para profesionales latinoamericanos interesados en cursar el Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence (MiMSAI).

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El programa busca formar profesionales en áreas como management, sostenibilidad e inteligencia artificial, con énfasis en innovación, transformación digital e impacto económico y ambiental.

Las becas se dividen en dos modalidades:

Cinco Becas al Mérito , equivalentes al 30% del valor del programa.

, equivalentes al 30% del valor del programa. 25 Becas de Apoyo Financiero, de hasta un 30%, para candidatos admitidos que cumplan con los requisitos establecidos por INCAE.

Los interesados deberán presentar un ensayo o video original en el que analicen un desafío concreto de sostenibilidad y expliquen cómo utilizarían herramientas de management e inteligencia artificial para desarrollar una solución innovadora.

Para conocer los requisitos y el proceso de postulación al programa, INCAE indicó que las personas interesadas pueden escribir a [email protected].