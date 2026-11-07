Estudiantes de Heredia dedican una actividad a cuidar y consentir a adultos mayores

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ing. Carlos Pascuas, en San Rafael de Heredia, organizaron una emotiva actividad para fomentar el amor y el respeto hacia los adultos mayores.

Durante la jornada, los jóvenes se entregaron con cariño a cuidar y consentir a quienes han formado su presente, reconociendo la importancia de valorar el pasado y agradecer a quienes construyeron la sociedad actual.

La iniciativa, guiada por el docente Mauricio Márquez, buscó crear un espacio de convivencia intergeneracional.