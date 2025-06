Con apenas 17 años, el joven costarricense Andrés Sosto ya comienza a escribir una historia de inspiración y éxito. Este estudiante de décimo año fue seleccionado para participar en una pasantía de verano del programa NASA STEM Enhancement in Earth Science (SEES), una prestigiosa iniciativa que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo.

Andrés es uno de los 95 estudiantes que ganaron una beca entre más de 3.000 postulantes que aplicaron para esta oportunidad única. La pasantía se realiza de forma virtual y permite a los seleccionados trabajar directamente con científicos e ingenieros de la NASA en proyectos de investigación utilizando datos satelitales de observación terrestre.

“Nos dividen en grupos de cinco a seis personas y nos asignan un mentor, y ese mentor es un científico o un ingeniero de la NASA. Básicamente nos supervisa en la creación de nuestra solución”, explicó Andrés.

El proyecto que liderará su grupo busca crear soluciones con inteligencia artificial aplicadas a viajes agroespaciales, con el fin de desarrollar herramientas útiles para futuras misiones espaciales.

Aunque hoy habla con entusiasmo y conocimiento sobre temas de programación y ciencia, Andrés confiesa que su camino en la tecnología comenzó apenas hace tres años. “Yo no sabía nada de programación, yo soy una persona muy deportiva… pero tenía un amigo que me inspiró a aprender. Dije ‘bueno, qué pierdo’, y comencé. En realidad me encantó”, relató con emoción.

Actualmente, Andrés combina su rutina académica con el trabajo remoto junto a su mentora de la NASA, una científica del proyecto que lo guía en el desarrollo de su investigación.

Este joven costarricense no solo representa un ejemplo de superación, sino también una prueba viva de que con pasión, disciplina y esfuerzo, los sueños se pueden alcanzar. Ser uno de los 95 seleccionados entre miles de aspirantes es un logro que lo proyecta como una futura promesa de la ciencia y la tecnología.