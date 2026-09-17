Estudiante guanacasteco abre el recorrido de la Antorcha de la Independencia 2026 desde Peñas Blancas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El estudiante guanacasteco Danny Yoel Jarquín Rodríguez tuvo el honor de abrir el recorrido de la Antorcha de la Independencia este 2026 desde Peñas Blancas.

El joven suma este logro a su trayectoria deportiva, que incluye una medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales.

Jarquín forma parte de la selección juvenil de balonmano y representó a Costa Rica en El Salvador, donde fue reconocido en el equipo ideal.

Con este nuevo logro, se convirtió en el primer estudiante en portar el fuego patrio por el país durante estas fechas patrias.