Estudiante ejemplar recibe reconocimiento y abre paso a nuevas oportunidades

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Con solo 16 años, Mía Peraza fue seleccionada como estudiante ejemplar por el programa “A Nuestros Estudiantes Les Tenemos Fe” de Fundación Monge, recibiendo un valioso paquete de herramientas tecnológicas que impulsarán su futuro profesional.

La joven, que cursa Ejecutivo Comercial y Servicios en el CTP Jesús Ocaña de Alajuela, obtuvo una computadora, celular, escritorio multifuncional, tablet y electrodomésticos, además de cursos de inglés y acompañamiento hasta su graduación.

“Me siento muy orgullosa de Mía porque sé que todo el esfuerzo siempre va a tener recompensas”, expresó su madre emocionada durante la entrega del reconocimiento.