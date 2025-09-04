Una alarmante amenaza de tiroteo realizada por un estudiante del Liceo de Heredia ha generado preocupación en la comunidad educativa, luego de que se publicaran mensajes en redes sociales anunciando una supuesta masacre para el próximo 11 de septiembre de 2025.

En los posteos, el joven describe de forma detallada un escenario violento dentro del centro educativo, afirmando que “procedió a entrar cautelosamente al Liceo donde mató a 25 estudiantes y a 6 profesores y dejó a 56 personas heridas”. Esta narrativa ficticia, aunque no materializada, fue suficiente para activar los protocolos de seguridad del Ministerio de Educación Pública (MEP) y alertar a las autoridades locales.

Padres temen enviar a sus hijos al Liceo de Heredia

La situación generó angustia entre padres de familia, muchos de los cuales consideran no enviar a sus hijos al centro educativo hasta que se garantice su seguridad.

“Fue un buen susto porque estábamos en clases y la noticia fue de repente. Muchos estudiantes no se esperaban la noticia, después nos dejaron en un aula escondidos”, relató un estudiante del Liceo de Heredia.

Pese a la gravedad de la amenaza, el estudiante responsable no ha sido suspendido, aunque se mantiene vigilancia activa dentro y fuera del centro educativo para proteger a la población estudiantil.

Elecciones continúan con normalidad en Heredia

A pesar de este incidente, las elecciones estudiantiles y actividades académicas continúan desarrollándose con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad.

Expertos piden mayor inversión en salud mental y programas preventivos

La situación ha abierto nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer la salud mental en los centros educativos. La neuropsicóloga Geovanna Calvo señaló que casos como este no son aislados:

“No podemos quedarnos únicamente con el tema de sancionar o expulsar porque eso al final solo es un parche. Necesitamos fortalecer programas de salud mental”.

Expertos insisten en que el MEP debe invertir en educación emocional, acompañamiento psicológico y campañas preventivas para evitar que se repitan situaciones similares.