La ARESEP mantiene bajo análisis un grupo de 12 rutas de autobús que se encuentran en riesgo de abandono por parte de las empresas operadoras, debido a la crítica situación financiera que arrastra el sector desde la pandemia y que ha llevado al cierre de algunas compañías.

Para contener esta situación, las instituciones han activado estudios tarifarios de oficio que permitan realizar ajustes en las tarifas o en los esquemas operativos, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica de los servicios y evitar que más comunidades queden desatendidas.

Esta semana se publicaría en el Diario Oficial La Gaceta una modificación a la metodología de la ARESEP para agilizar estos ajustes tarifarios, en el marco de una estrategia integral que busca estabilizar al sector del transporte público.