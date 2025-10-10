El agotamiento crónico y el estrés persistente suelen ser manifestaciones de desequilibrios nutricionales subyacentes. La deficiencia de magnesio afecta directamente la producción de energía celular y la regulación del sistema nervioso. Minerales como el zinc y el selenio juegan roles cruciales en la respuesta adaptativa al estrés cotidiano.

La suplementación inteligente debe ir acompañada de cambios dietéticos que prioricen alimentos ricos en estos micronutrientes. Nueces, semillas y vegetales de hoja verde oscuro constituyen la base de una alimentación reparadora y energética. Evitar alimentos procesados y azúcares refinados previene los picos de energía que culminan en agotamiento.

La recuperación completa requiere además una gestión adecuada del descanso y técnicas de manejo del estrés. Prácticas como la meditación o el ejercicio moderado regulan los niveles de cortisol y promueven un sueño reparador.