Estrés crónico: cómo afecta al corazón, la memoria y las defensas

La Dra. Elizabeth Meza ofrece herramientas para controlar el estrés en el cuerpo.

La intoxicación de cortisol provocada por el estrés crónico afecta casi todos los procesos del cuerpo, desde la digestión hasta la memoria, y debilita las defensas.

La Dra. Elizabeth Meza explica que un minuto de estrés intenso puede provocar una caída del sistema inmunitario que dura horas, y que el estrés sostenido daña el corazón, la digestión y la memoria.

La especialista detalla que el cortisol alto ataca el colágeno y acelera la aparición de arrugas y ofrece herramientas para recuperar el equilibrio y restablecer los niveles hormonales.