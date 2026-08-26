Estrés crónico: cómo afecta al corazón, la memoria y las defensas

La intoxicación de cortisol provocada por el estrés crónico afecta casi todos los procesos del cuerpo, desde la digestión hasta la memoria, y debilita las defensas.

La Dra. Elizabeth Meza explica que un minuto de estrés intenso puede provocar una caída del sistema inmunitario que dura horas, y que el estrés sostenido daña el corazón, la digestión y la memoria.

La especialista detalla que el cortisol alto ataca el colágeno y acelera la aparición de arrugas y ofrece herramientas para recuperar el equilibrio y restablecer los niveles hormonales.