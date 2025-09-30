La exfigura de One Direction, Louis Tomlinson, compartió en una entrevista con BBC Radio detalles de su próximo álbum titulado “How Did I Get Here?”, que será lanzado el 26 de enero de 2026. El título, que en español significa “¿Cómo llegué aquí?”, también forma parte de una de las canciones incluidas en el disco.

Emoción por su nuevo proyecto musical

El artista británico confesó estar “muy emocionado y seguro” respecto a este lanzamiento, destacando que se trata de una etapa especial en su carrera. “Me siento muy muy emocionado con este álbum”, aseguró.

Costa Rica, la inspiración detrás de su música

Tomlinson reveló que gran parte de la escritura y grabación del álbum la realizó durante su estadía en Costa Rica, un sueño que siempre había tenido: trabajar en un lugar lejos de casa para encontrar nuevas inspiraciones.

El músico viajó a Santa Teresa a inicios de 2025, donde vivió una experiencia que describió como divertida y enriquecedora.

Un proceso creativo diferente

“Siempre quise ir a un lugar lejos de mi casa para trabajar en mi música, y Costa Rica obviamente es ese lugar”, comentó el cantante británico, subrayando que fue un proceso creativo único que le permitió conectar de otra forma con su arte.