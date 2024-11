Derrick Lewis visitó el estadio Alejandro Morera Soto el 27 de agosto, el peleador de la UFC vivió el juego en el que Alajuelense derrotó 2-1 al Comunicaciones.

Ese juego se decidió al minuto 86′ con un cabezazo de Santiago Van der Putten y también significó el liderato de Alajuelense en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

En ese duelo Lewis vivió el partido a más no poder y en un video que se dio a conocer sobre su experiencia, lo catalogó como “increíble”.

“Hace unas semanas estuve en un partido de Alajuelense y estuvo increíble, el partido estuvo muy bueno, los aficionados fueron geniales” señaló The Black Beast como se le conoce.

Lewis destacó el gol de último minuto que llenó de fervor el estadio manudo y también que dejaba a la Liga como líder general de la Copa Centroamericana.

“El equipo ganó, se vio bastante bien, anotaron en el último minuto del partido, metieron dos grandes goles”.

Y dejó su deseo de volver a visitar el estadio Alejandro Morera Soto y vivir de nuevo un juego con la afición manuda.

“Me gustaría volver a uno de estos partidos, el ambiente es completamente diferente al de Estados Unidos porque tienen a la gente haciendo cánticos un poco locos pero buenos”.

Por último dejó claro que fue la mejor experiencia que ha tenido en un juego de fútbol.

“Fue de las mejores experiencias que he tenido en un partido de fútbol y he estado en partidos del Houston Dynamo pero no se compara, supongo que los partidos en Sudamérica son otra cosa”.

El video: