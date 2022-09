Andrés Soto Solís

El mundial se acerca poco a poco y ya las marcas van dando las muestras de sus camisetas para ir a Qatar a finales de año, este jueves New Balance y Nike dieron a conocer sus trabajos.

Acá repasamos grupo por grupo los uniformes:

Grupo A

Qatar

Ecuador

Países Bajos

Senegal

Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

Grupo C

Argentina

México

Arabia Saudita

Polonia

Grupo D

Francia

Australia

Dinamarca

Dinamarca aún no presenta su uniforme para el mundial de Qatar 2022 bajo la marca Hummel.

Túnez

Grupo E

Alemania

España

Japón

Costa Rica

Grupo F

Bélgica

Canadá

Canadá usará el mismo uniforme que en la eliminatoria debido a un problema contractual donde no los directivos de la federación no enviaron la solicitud para los uniformes para este mundial, no se tuvieron fe.

Marruecos

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Aún no presenta su camiseta.

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

Aún no presenta su uniforme.