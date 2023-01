Los nominados para la edición número 95 de los Premios Oscar ya salieron a la luz.

El evento de premiación más grande a lo más destacado del cine durante el 2022, que será el próximo 12 de marzo, premiará a directores, actores y actrices, películas, guiones y demás categorías.

Estos son los nominados en las diferentes categorías:

Mejor película

-Sin novedad en el frente

-Avatar: El camino del Agua

-Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

-Elvis

-Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once)

-Los Fabelmans

-Tár

-Top Gun: Maverick

-Triángulo de la tristeza

-Ellas hablan (Women Talking)

Mejor director

–Martin McDonagh – Los espíritus de la isla

–Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

–Steven Spielberg – Los Fabelmans

–Todd Field – Tár

–Ruben Ostlund – Triángulo de la tristeza

Mejor actor

–Austin Butler – Elvis (Elvis Presley)

–Colin Farrell – Los espíritus de la isla (Pádraic Súilleabháin)

–Brendan Fraser – La ballena (Charlie)

–Paul Mescal – Atardecer (Calum Paterson)

–Bill Nighy – Living (Rodney Williams)

Mejor actriz

–Cate Blanchett – Tár (Lydia Tár)

–Ana de Armas – Blonde (Marilyn Monroe)

–Andrea Riseborough – Para Leslie (Leslie Rowlands)

–Michelle Williams – Los Fabelmans (madre de Sammy)

–Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo (Evelyn Quan)

Mejor actor de reparto

–Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla (Colm Doherty)

–Brian Tyree Henry – Causeway (James Aucoin)

–Judd Hirsch – Los Fabelmans (Boris Schildkraut)

–Barry Keoghan – Los espíritus de la isla (Dominic Kearney)

–Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo (Waymond Wang)

Mejor actriz de reparto

–Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre (Ramonda)

–Hong Chau – La ballena (Liz)

–Kerry Condon – Los espíritus de la isla (Siobhán Súilleabháin)

–Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo (Deirdre Beaubeirdre)

–Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo (Joy Wang)

Mejor guion original

-Los espíritus de la isla

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-Los Fabelmans

-Tár

-Triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

-Sin novedad en el frente

-Glass Onion: Un misterio de Knives Out

-Living

-Top Gun: Maverick

-Ellas hablan

Mejor película internacional

-Sin novedad en el frente (Alemania)

-Argentina, 1985 (Argentina)

-Close (Bélgica)

-Eo (Polonia)

-The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor película animada

-Pinocho (Guillermo del Toro)

-Marcel The Shell With Shoes On

-Gato con Botas: El último deseo

-The Sea Beast

-Turning Red

Mejor corto documental

-Los susurros de los elefantes

-Haulout

-¿Cómo mides un año?

-El efecto Martha Mitchell

-Extraño en la puerta

Mejor fotografía:

-Sin novedad en el frente

-Bardo

-Elvis

-Imperio de luz

-Tár

Mejores efectos visuales

-Sin novedad en el frente

-Avatar: El camino del agua

-Batman

-Pantera Negra: Wakanda por siempre

-Top Gun: Maverick

Mejor canción original

–Applause de Diane Warren – Tell It Like a Woman

–Hold my hand de Lady Gaga y Bloodpop – Top Gun: Maverick

–Lift me up de Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson – Pantera Negra: Wakanda por siempre

–Naatu Naatu de M.M. Keeravaani – RRR

–This is a life de Ryan Lott, David Byrne y Mitski – Everything Everywhere All at Once

Mejor maquillaje y peinado

-Sin novedad en el frente

-Batman

-Pantera negra: Wakanda por siempre

-Elvis

-La ballena

Mejor vestuario

-Babylon

-Pantera negra: Wakanda por siempre

-Elvis

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-La sra. Harris va a París

Mejor edición

-Los espíritus de la isla

-Elvis

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-Tár

-Top Gun: Maverick

Mejor sonido

-Sin novedad en el frente

-Avatar: El camino del agua

-Batman

-Elvis

-Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

-Sin novedad en el frente

-Avatar: El camino del agua

-Babylon

-Elvis

-Los Fabelmans

Mejor corto “live-action”

-An Irish Goodbye

-Ivalu

-Le Pupille

-Night Ride

-The Red Suitcase

Mejor corto animado

-The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

-The Flying Sailor

-Ice Merchants

-My Year of Dicks

-An Ostrich Told me the World is Fake and i think i Believe it

Mejor banda sonora

Volker Bertelmann – Sin novedad en el frente

Justin Hurwitz – Babylon

Carter Burwell – Los espíritus de la isla

Son Lux – Todo en todas partes al mismo tiempo

John Williams – Los Fabelams