Está a la vuelta el partido de la fecha. Honduras recibe a Costa Rica por la tercera jornada eliminatoria de CONCACAF de cara al Mundial 2026.
Son muchas las particularidades del juego, pero una de las más llamativas tiene que ver con la convocatoria de la tricolor para el partido.
¿Qué tiene de particular?
Únicamente seis de los 26 convocados para Costa Rica conocen lo que es jugar de visita en una eliminatoria ante Honduras.
Acá repasamos una foto de la última convocatoria de duelos rumbo al Mundial ante Honduras como visitante:
¿Quiénes repiten?
- Keylor Navas
- Kendall Waston
- Francisco Calvo
- Celso Borges
- Juan Pablo Vargas
- Orlando Galo
En aquella oportunidad, solo Vargas no vio minutos, pues Orlando Galo ingresó como variante para sustituir a Celso Borges.