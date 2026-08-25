Estos son los síntomas que no debemos normalizar y pueden tratarse

Pérdidas involuntarias de orina y dolores musculares persistentes son molestias que muchas personas aprenden a soportar, pero que afectan la movilidad y la calidad de vida.

La Dra. Carolina Arrieta detalla que la incontinencia al toser o hacer ejercicio se debe a una debilidad del suelo pélvico y que las contracturas recurrentes pueden tratarse con rehabilitación.

La especialista indica que la diatermia, junto con la fisioterapia, es una tecnología que puede incorporarse al tratamiento para aliviar estas dolencias y mejorar la recuperación.