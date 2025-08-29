Escrito por: Eduardo Troconis

La Concacaf dio a conocer el calendario de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, en el que dos equipos costarricenses serán protagonistas: Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Ambos clubes enfrentarán duros retos en busca de avanzar a semifinales y acercarse al título regional.

Los manudos abrirán su serie el martes 23 de septiembre a las 8:00 P.M. hora local en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde recibirán al FC Motagua de Honduras. El partido de vuelta se disputará el martes 30 de septiembre, también a las 8:00 P.M. en el Estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

Por su parte, el Cartaginés tendrá una llave igualmente exigente frente al Club Olimpia Deportivo, también de Honduras. El juego de ida será el jueves 25 de septiembre en el Estadio Fello Meza, a las 8:00 P.M. hora local, mientras que la vuelta se programó para el jueves 2 de octubre en Tegucigalpa a las 8:15 P.M.

El resto de los emparejamientos incluye los choques Xelajú MC (GUA) vs Sporting San Miguelito (PAN) y Real España (HON) vs Plaza Amador (PAN).

Las semifinales y el repechaje (Play-In) se disputarán entre el 21 y 30 de octubre, mientras que la gran final de ida y vuelta está prevista para los periodos del 25–27 de noviembre y 2–4 de diciembre de 2025.

Con este panorama, tanto Alajuelense como Cartaginés cargarán con la bandera costarricense en busca de la gloria regional, ante rivales que ya saben lo que es competir y ganar en Centroamérica.